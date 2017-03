Vừa ra tù đã lại dùng kim tiêm dính máu cướp tài sản

Ngày 27-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Ngọc Sơn (SN 1988, ngụ xã Hà Phú, huyện Hà Trung) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào ngày 18-9, Sơn đã dùng bơm kim tiêm dính máu đe dọa, khống chế em P.N.H (SN 1996, ngụ xã

Hà Ngọc, huyện Hà Trung), đang là học sinh cấp 3, để cướp 1 chiếc xe đạp điện, 1 điện thoại di động, tổng trị giá gần 15 triệu đồng, rồi đem bán lấy tiền mua ma túy.

Được biết, Đào Ngọc Sơn vừa mới ra tù đầu tháng 9-2013, nhưng do nghiện ma túy nặng nên Sơn không chịu tu chí làm ăn mà lại ra đường chặn đường cướp tài sản của học sinh.



Hiện công an huyện Hà Trung đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.