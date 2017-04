Vừa ra tù đã trở thành trùm lưu hành tiền giả

Ngày 22-4, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây tàng trữ lưu hành tiền giả với quy mô lớn do đối tượng Hoàng Văn Hưng (34 tuổi, ngụ xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu. “Hiện chúng tôi đã khởi tố vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây và đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án”, vị lãnh đạo này nói.



Dùng tiền giả mua thuốc lá

Chiều tối 20-3, tại khu vực ga Hố Nai thuộc khu phố 8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa xuất hiện một thanh niên sử dụng nhiều tờ tiền polymer có mệnh giá 200.000 đồng để vào các quán tạp hóa mua thuốc lá. Điểm đầu tiên mà nam thanh niên ghé mua thuốc lá là quán tạp hóa của ông Hồ Văn Thành.

Sau khi mua một bao thuốc lá và đưa tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng, nam thanh niên được ông Thành thối lại 180.000 đồng. Tuy nhiên, khi người thanh niên đi khỏi, ông Thành kiểm tra lại thì phát hiện tờ tiền là giả. Ngay lập tức, ông Thành dùng xe máy đuổi theo nam thanh niên.

Trong qua trình theo dõi, ông Thành phát hiện anh ta còn vào bốn quán tạp hóa khác mua mỗi quán một bao thuốc lá và cũng sử dụng tờ tiền plymer có mệnh giá 200.000 đồng. Ông Thành đã cùng với người dân bắt giữ giao cho công an xử lý.



Đối tường cầm đầu Hoàng Văn Hưng. Ảnh: CTV

Làm việc với cơ quan công an, nam thanh niên trên khai tên Hồ Văn Sỹ (22 tuổi, ngụ xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Công an thu giữ tang vật trên người Sỹ 54 tờ tiền polymer giả có mệnh giá 200.000 đồng. Tiếp tục khám xét nơi ở của Sỹ, cơ quan công an thu giữ 72 gói thuốc lá.

Sỹ khai đây là số thuốc lá mà anh ta đã sử dụng tiền giả để mua. Tính tới thời điểm bị bắt, Sỹ đã nhận 29 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng của các đối tượng để đi tiêu thụ. Sỹ đã tiêu thụ hết 17 triệu đồng tiền giả và hưởng lợi hơn chục triệu đồng. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai.



Một số đối tượng trong trong đường dây. Ảnh: CTV

Xác định đây là đường giây tiêu thụ tiền giả lớn có nhiều đối tượng tham gia, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh cùng với Công an TP.Biên Hòa nhanh chóng điều tra mở rộng vụ án.

Qua điều tra truy xét, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm các đối tượng trong đường dây này gồm Cao Văn Khoa (23 tuổi, ngụ xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), Hoàng Văn Hưng (34 tuổi, ngụ xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Thị Kiều Linh (20 tuổi, ngụ xã Đại Từ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên), Trần Hưng Thành (23 tuổi, ngụ xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Trần Thị Ninh (37 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Khám xét nơi ở của các đối tượng này, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 255 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.



Đối tượng có tiền án cầm đầu

“Qua điều tra tính đến thời điểm này chúng tôi đủ cơ sở để xác định đây là vụ án tàng trữ lưu hành tiền giả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đường dây tội phạm này có nhiều đối tượng tham gia. Bọn chúng hình thành đường dây tiêu thụ tiền giả ở nhiều địa phương khác nhau”, lãnh đạo Phòng An điều tra Công an tỉnh Đồng Nai Đối cho biết.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây lưu hành tiền giả này là lợi dụng vào thời gian chập choạng tối đến tại một số khu vực chợ hoặc cửa hàng bán tạp hóa dùng tiền giả mua hàng có giá trị thấp để được thối tiền thật nhằm trục lợi bất chính.



Tang vật của vụ án. Ảnh: CTV

Theo điều tra, đối tượng chủ mưu cầm đầu của đường dây này là Hoàng Văn Hưng. Hưng đã có một tiền án 18 năm về tội tàng trữ lưu hành tiền giả, bị tòa án nhân tỉnh Đắc Nông xử phạt 18 năm tù.

Tháng 8-2015, Hưng được đặc xá và ra tù trước thời hạn. Sau khi mãn hạn tù, Hưng đã trực tiếp sang Trung Quốc mua 106 triệu tiền giả mang về Việt Nam cất giấu tại TP.HCM trong một thời gian dài. Sau đó, Hưng bán lại số tiền giả trên cho Trần Thị Ninh. Ngoài ra Ninh còn mua của Trần Văn Hưng (ngụ Nam Định) 44 triệu đồng tiền giả để bán cho nhiều người như Trần Hưng Thành, Cao Văn Khoa, Nguyễn Thị Kiều Linh. Trong khi đó hai đối tượng khác trong đường dây là Hồ Văn Sỹ và Phạm Thị Tú Vân thực hiện hành vi lưu hành tiền giả.

Với thành tích triệt phá đường dây lưu hành, tiêu thụ tiền giả trên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đại tá Huỳnh Tiến Mạnh đã trao thưởng đột xuất 3 đơn vị gồm: Phòng An ninh điều tra, Phòng Trinh sát ngoại tuyến và Công an TP.Biên Hoà, mỗi đơn vị 5 triệu đồng.