Vừa ra tù đã tuyển ‘đệ tử’ thiết lập đường dây buôn bán ma túy

(PLO)- Chiều 15-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Hoàng Nghĩa Thành (45 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An), Nguyễn Phi Hải (41 tuổi, trú Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Hà Thu Trang (32 tuổi, trú TP Vinh) để mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An.