Vừa ra tù đi buôn heroin để… cải thiện đời sống

Theo hồ sơ, năm 2008 Thanh bị TAND TP Vinh (Nghệ An) xử phạt chín năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, thay vì lo tu chí làm ăn chân chính, Thanh lại thiết lập đường dây ma túy từ vùng biên Việt-Lào xuống vùng biển bán cho các con nghiện. Thanh từng có thâm niên trong hoạt động buôn bán ma túy nên có nhiều kinh nghiệm để đối phó, ngụy trang để trốn tránh cơ quan chức năng. Trước tình hình trên, ngày 10-7, Công an huyện Diễn Châu phải xác lập chuyên án 715M do Thượng tá Trần Văn Khang, Phó Trưởng Công an huyện Diễn Châu, làm trưởng ban để chặt đứt đường dây ma túy từ vùng biên về vùng biển Diễn Châu. Sáng 15-7, Thanh tiếp tục đóng vai “người kinh doanh” có tiền đến thuê nhà nghỉ ở khối 4, thị trấn Diễn Châu để ở và giao “hàng trắng” cho các đối tượng.

Sau đó qua theo dõi, lực lượng Công an huyện Diễn Châu ập vào bắt quả tang Thanh và thu giữ 76 g heroin.

Thanh khai sau khi mãn hạn tù, Thanh trở về địa phương không có việc làm ổn định, cuộc sống khó khăn nên đã tiếp tục theo con đường cũ đi buôn heroin để cải thiện đời sống thì bị bắt. Hiện Thanh đã bị khởi tố bị can, tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đ.LAM