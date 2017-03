Vừa ra tù lại bị bắt vì trộm xe máy

Ngày 9-12, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã giao Thái Văn Cường (22 tuổi, quê Nghệ An) cho Công an TP Biên Hòa điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





Nghi can Cường bị người dân bắt giao cho công an. Ảnh: CTV

Theo cơ quan công an, vào 11 giờ 30 cùng ngày, Cường và một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên xe máy hiệu Exciter đến đường Đồng Khởi (thuộc khu phố 1, phường Trảng Dài) để trộm cắp tài sản. Tại đây, hai người này thấy chị Nguyễn Thị Kim Ngân (ngụ TP Biên Hòa) để xe trước cửa hàng tạp hóa nên áp sát. Cường dùng thanh kim loại bẻ khóa xe máy trong khi người đi cùng đứng gần cảnh giới.

Trộm được xe, Cường và đồng bọn điều khiển xe chạy trốn được... 50 m thì bị người dân phát hiện và cùng các “hiệp sĩ” của Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường Trảng Dài phối hợp bắt giao công an.

Bước đầu, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết Cường có hai tiền án về tội cướp giật, trộm cắp tài sản, mới ra tù hồi tháng 2.

Hiện công an đang truy bắt nghi can còn lại.