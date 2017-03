Vừa ra tù lại táo tợn đi cướp giật hàng loạt

Ngày 13-11, Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Tăng Tín (21 tuổi, trú xã Cam An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, đầu tháng 9 đến nay, cơ quan điều tra nhận được nhiều tin báo bị cướp tài sản từ các nạn nhân. Công an TP Đông Hà đã chỉ đạo cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội xác lập chuyên án, truy tìm đối tượng. Sau quá trình điều tra phá án, ngày 7-11, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tín.

Tín vừa bị bắt giữ. Ảnh: CSĐT Quảng Trị

Qua đấu tranh, Tín khai nhận vào ngày 3-11-2015 đã cướp một chiếc điện thoại di động của chị HTKS (27 tuổi, trú phường Đông Giang, TP Đông Hà). Tín còn khai nhận đã thực hiện thêm sáu vụ cướp giật trên địa bàn TP Đông Hà và huyện Cam Lộ.

Thủ đoạn của Tín là lợi dụng sơ hở của người dân đang tham gia giao thông ở những đoạn đường vắng người qua lại để cướp giật túi xách hoặc những thứ có giá trị khác.

Được biết Tín đã từng có tiền án về tội cướp giật và phải chấp hành án phạt tù 27 tháng. Tín vừa mới ra tù dịp Quốc khánh 2-9.