Vui Tết say xỉn, bị bạn trai cưỡng bức

Vụ việc xảy ra vào đêm mồng 3 tết (tức ngày 25/1) chị P.T.L.N (SN1992, ở thôn Thanh Hưng 1, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) cùng nhóm bạn ở cùng thôn đi chơi tết tại nhà Hoàng Văn Nam. Tại đây, vì quá vui nên chị N. đã quá chén nên say xỉn. Khoảng 21h cùng ngày thì nhóm này giải tán, Nam đã tình nguyện đưa chị N. về.

Đối tượng Hoàng Văn Nam - ảnh ANTĐ



Khi chở chị N. qua cổng trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch, ở thôn Thanh Hưng 2, xã Hưng Trạch, Nam nảy sinh dục vọng nên đã quay xe chạy vào khu vực trường tiểu học số 4 Hưng Trạch rồi thực hiện hành vi cưỡng dâm chị N. Sau đó Nam bỏ mặc N. tại đó rồi trở về nhà. Đến khuya vì không thấy N. về nhà nên người nhà N. đã đi tìm thì phát hiện N. đang nằm ở trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Ngay sau khi nhận đơn tố cáo của gia đình chị N. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã vào cuộc và đã làm rõ hành vi trái pháp luật của Hoàng Văn Nam. Hiện Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Nam về tội hiếp dâm.

Theo ANTĐ