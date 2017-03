Vui tiệc tân gia, trộm phá két lấy 15 cây vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can: Nông Văn Khang, sinh năm 1983; Nông Văn Nghiệp, sinh năm 1972, cùng trú tại Bản Piên, xã Phong Châu (huyện Trùng Khánh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, gia đình anh Triệu Văn Định, trú tại thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng (Thạch An, Cao Bằng) đang tổ chức lễ mừng nhà mới, trong khi đó nhiều tài sản vẫn để ở ngôi nhà cũ.

Khoảng 19h30’, ngày 25/1, Nông Văn Khang đã chuẩn bị sẵn 2 cây xà cầy, 1 tuốc-nơ-vít, 1 lưỡi lê K44 và rủ Nông Văn Nghiệp đến Thạch An để thực hiện hành vi trộm cắp.

Hai đối tượng này đã đột nhập vào nhà anh Định cậy phá két sắt, lấy cắp khoảng 15 cây vàng các loại; 1,1kg bạc và gần 100 triệu đồng tiền mặt. Khi hai đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị phát hiện và truy đuổi. Không lâu sau, Khanh và Nghiệp bị bắt giữ./.

