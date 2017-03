"Vui vẻ" xong, gái làng chơi quay ra tống tiền cụ ông 68 tuổi

Ngày 27-8, Công an quận Lê Chân - TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1982, trú tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là ông Phạm Thế C. (68 tuổi, ở khu tập thể công nhân An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng).



Trước đó, ngày 19-8 tại khu vực hồ Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), ông C. đã lân la làm quen với Huyền rồi rủ vào nhà nghỉ Thảo Nguyên ở gần đó để “tâm sự”. Xong việc, Huyền đòi 1 triệu đồng tiền “phục vụ” nhưng ông C. chỉ có 200.000 đồng. Vì Huyền không đồng ý nên ông C. đã phải xoay sở được 500.000 đồng đưa cho Huyền.



Cầm được tiền, Huyền tiện tay lấy chiếc điện thoại di động Nokia của ông C. Đến ngày 20-8, ông C. đã đưa 300.000 đồng để chuộc lại điện thoại nhưng khi nhận tiền Huyền vẫn không chịu trả điện thoại. Chưa chịu dừng lại, ngày hôm sau (21-8), với lý do sau khi "quan hệ" đã bị lây bệnh, Huyền đến gặp ông C. ép phải đưa tiếp 1.000.000 đồng để Huyền đi chữa bệnh.



Cực chẳng đã, ông C. phải đi vay tiếp 700.000 đồng đưa cho Huyền. Ngày 23-8, khi gặp nhau tại bờ hồ Tam Bạc, Huyền tiếp tục đe dọa ông lão nếu không trả 300.000 đồng, thì ả nữ quái sẽ đến gặp gia đình ông. Đến 14 giờ ngày 24-8, khi Huyền vừa nhận 300.000 đồng của ông C. thị bị Công an phường Trại Cau (quận Lê Chân) bắt quả tang.





