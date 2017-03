Vùng quê dậy sóng vì người đàn ông 51 tuổi đâm chết ‘tình địch’ vì ghen

(PLO)- Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đăk Lăk đang tạm giữ ông Nguyễn Văn Tranh (51 tuổi, ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Ka, tỉnh Đăk Lăk) để điều tra về hành vi giết người, trộm cắp tài sản. Từ lời khai của nghi can và của nạn nhân, công an xác định nguyên nhân ông Tranh gây án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.