Vũng Tàu: Nổ nồi hơi, bốn người bị thương, hai căn nhà sập

Nhiều căn nhà xung quanh cũng bị hư hỏng do chấn động của vụ nổ. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay tức thời.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân là do nồi hơi sản xuất hủ tíu khô tại địa chỉ trên phát nổ. Được biết căn nhà do ông Phạm Ngọc Thái làm chủ hộ. Khi xảy ra vụ nổ, ông Thái đi biển, không có ở nhà. Rất may căn nhà bị sập bên cạnh (426/5 Trần Phú) cũng không có ai ở nhà.