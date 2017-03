Vũng Tàu tạm giữ gần 350 xe máy vi phạm dịp lễ

Theo ghi nhận của PV, bắt đầu từ chập tối 1-9, xe máy đã đổ về Vũng Tàu đi hết chiều dài gần 10 km của đường 3-2. Cứ như vậy đến rạng sáng 2-9, lượng xe mới giảm dần. Lượng xe máy về Vũng Tàu chủ yếu tập trung hai bên đường Thùy Vân - Quang Trung, đông nhất ở dốc Nghinh Phong và công viên Bãi Trước.Để giữ gìn trật tự giao thông và chống chạy xe lạng lách, rú ga, đua xe, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động lực lượng của cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự và các lực lượng khác tổ chức chốt chặn, tuần tra tại các điểm nóng trên đường 3-2 và đường Thùy Vân.



Theo ghi nhận của PV, tuy lượng xe máy đông nhưng chưa xảy ra sự cố lớn như đua xe, tai nạn chết người. Tuy vậy, trên đường 3-2 cũng có một số quái xế đã dùng xe “độ” chạy lạng lách, rú ga vượt qua cả chốt chặn của lực lượng chức năng như thách thức. Và đã có hiện tượng xe “độ” tụ tập trên đường 3-2 nhưng đã bị Công an Vũng Tàu bắt gọn khi chưa kịp “biểu diễn”. Cụ thể, vào khoảng 20g30 ngày 1-9, cảnh sát giao thông Vũng Tàu phát hiện 20 chiếc xe đã thay đổi hình dạng: gắn bánh nhỏ, pô tăng tốc, tháo hết đồ nhựa tụ tập bên lề đường 3-2. Khi thấy công an đến, các quái xế này đã chạy xe vào bãi đất trống, lao xuống hồ hoặc giấu trong bụi cây. Công an đã thu được hơn 10 chiếc, đều không có người đến nhận.



Tính đến sáng sớm 2-9, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hàng trăm xe máy vi phạm như: chạy lạng lách, đánh võng, xe thay đổi hình dáng, đặc tính kỹ thuật, không đội nón bảo hiểm… Sáng 2-9, Đại úy Đinh Văn Toản - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Vũng Tàu - cho biết từ đêm 1-9 đến 6g ngày 2-9, cơ quan này đã tạm giữ 250 xe máy vi phạm; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã thu giữ gần 100 xe máy vi phạm trong thời gian trên.



Theo ĐÔNG HÀ (TTO)