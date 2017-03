Vườn nhà bị trồng trộm gần... 9.000 cây thuốc phiện

Hiện nay, tại một số địa bàn vùng núi, biên giới Lạng Sơn, tình trạng lén lút trồng cây thuốc phiện vẫn xảy ra. Lực lượng công an Lạng sơn đã tăng cường công tác nắm, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện để phá bỏ. Hồi 16h ngày 17/2/2012, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Cao Lộc đã tổ chức tiến hành dỡ bỏ một khu vườn trồn loại cây chứa chất gây nghiện này.

Cận cảnh những cây thuốc phiện được trồng trộm trong khu vườn nhà ông Hiền.

Ông Lương Văn Hiền, thường trú tại thôn Nà Lùng, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, có mảnh vườn nằm xa nhà khoảng gần 1 km, bỏ hoang. Ngày 17/2, nhân tiện có việc đi ngang qua, ông rẽ vào thì thấy trên mảnh vườn rộng 230m2 thuộc quyền sở hữu của mình đã được ai đó trồng cây. Nghi là cây thuốc phiện, ông lập tức trình báo ban công an xã.

Lực lượng công an xã đã tiến hành xác minh và thấy có dấu hiệu nghi vấn, trình báo lên Công an huyện Cao Lộc để xử lý. Tổng cộng 13 luống, mỗi luống có khoảng 100 hốc, mỗi hốc có khoảng từ 5 đến 7 cây, chiều cao từ 5 đến 20 cm. Đội CSĐTTP về ma túy Công an huyện Cao Lộc đã nhổ và lập biên bản, xử lý theo qui định của pháp luật. Cây thuốc phiện vốn rất khó phát hiện vì trông giống với rau cải cúc. Một số người dân trồng loại cây này, khi bị phát hiện thường biện minh rằng trồng để làm thuốc tắm trị ngứa cho trẻ nhỏ. Nhưng dù trồng vì lý do gì cũng đều bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc.

Cơ quan chức năng triển khai phá hủy vườn thuốc phiện.

Trung tá Nông Văn Hùng - CB Đội CSĐTTP về ma túy Công an huyện Cao Lộc cho biết: Hiện nay tiết trời vào xuân là thời điểm thuận lợi để gieo trồng các loại cây, trong đó có có cây độc hại đã bị nghiêm cấm này, nên nhiều người dân đã lén lút trồng tại những địa bàn xa xôi, hẻo lánh, khe núi ít người qua lại. Lực lượng CA đã tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực cung cấp thông tin tố giác tội phạm. Qua đó tình trạng trồng cây thuốc phiện hiện nay đã giảm hẳn so với năm trước.

Theo Thế Cường (Dân trí)