Vượt đèn đỏ còn tấn công CSGT

Khi tổ tuần tra kiểm soát mô tô (thuộc phòng CSGT tỉnh Quảng Nam) ra hiệu cho xe máy mang BKS 43T1-1929 dừng xe do mắc các lỗi: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định, thì một nam thanh niên được xác định là Nguyễn Phi Hưng (22 tuổi, thường trú tại H.Krông Pa, Gia Lai) xuống xe cự cãi kịch liệt.

Mặc dù vi phạm các lỗi trên và không xuất trình được các giấy tờ liên quan nhưng Hưng vẫn chống đối quyết liệt.

Khi thượng úy Nguyễn Trung Phước đến yêu cầu Hưng làm việc thì bất ngờ bị Hưng đuổi đánh.



Thượng úy Phước chạy vào cabin ô tô BKS 92E-0389 của CSGT để gọi điện thoại về đơn vị đến hỗ trợ thì bị Hưng dùng tay đấm vào cửa gây bể kính xe phía bên trái.



Toàn bộ mảnh vỡ cửa kính rơi trúng vào tay trái làm thượng úy Phước bị thương nhẹ.



Ngay sau đó, tổ tuần tra kiểm soát ô tô (thuộc phòng CSGT tỉnh) đến hỗ trợ, Hưng vẫn hung hăng tiếp tục tấn công 2 chiến sĩ là trung úy Ngô Văn Duy và thiếu úy Hồ Văn Thành gây xây xát nhẹ.



Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường khống chế Hưng.



Tại cơ quan điều tra, Hưng vẫn bất hợp tác và liên tục chửi mắng.



Qua đo nồng độ cồn trong máu, cơ quan công an đã xác định Hưng sử dụng nhiều rượu bia trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông, khi nồng độ cồn vượt quá nhiều lần ngưỡng cho phép, với chỉ số 0,754 mg/L.

Hiện sự việc tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.



Nguyễn Phi Hưng tại cơ quan công an



Theo Hoàng Sơn (TNO)