Vượt đèn đỏ, dùng dao đâm 2 CSGT bị thương

Cách đây đúng nửa năm, ngày 18/3, đối tượng Vũ Thành Trung, trú tại Đội 4, Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tới ngã tư Phù Nghĩa – Trường Chinh, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại, Trung không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn tiếp tục điều khiển xe đi với tốc độ nhanh, lao thẳng về phía Thiếu úy Nguyễn Thành Tiến, khiến anh Tiến sập xương gò má, gẫy xương bờ dưới hốc mắt. Hiện Trung đang chấp hành án phạt 24 tháng tù treo. Sau đó chưa đầy 2 tháng, ngày 11/5, Lê Xuân Khánh, trú tại xã Nam Phong, ngoại thành Nam Định sau khi uống rượu đã chở bạn, cả 2 không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ tại ngã tư Quang Trung – Trần Hưng Đạo. Khi cảnh sát ra tín hiệu yêu cầu dừng lại, Khánh định quay đầu bỏ chạy nhưng do cua gấp, chiếc xe đổ ra đường. Tổ công tác nhanh chóng ập đến tạm giữ phương tiện. Qua kiểm tra, Khánh không có giấy tờ xe và giấy phép lái xe nhưng vẫn tỏ thái độ ngông nghênh, thiếu nghiêm túc rồi thản nhiên đi bộ sang bên đường. Khi được yêu cầu quay lại làm việc, với thái độ hung hăng, Khánh miệt thị, xúc phạm tổ công tác rồi hất rơi tập biên bản. Một thanh niên trong nhóm của Khánh cũng lao đến thách thức, đe dọa lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Khi bị công an phường Bà Triệu đưa về trụ sở, Khánh vùng bỏ chạy, vừa chạy vừa quay lại tiếp tục cùng đồng bọn chửi bới 3 cảnh sát giao thông lúc này vẫn đang đứng giải tỏa tắc đường ở ngã tư do người dân hiếu kì đứng lại quan sát sự việc. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát Điều tra - Công an TP, Khánh mới chịu ngừng lăng mạ. Trả giá cho hành động ngông cuồng của mình, Khánh đã bị Tòa án nhân dân TP Nam Định tuyên 9 tháng tù giam can tội chống người thi hành công vụ.