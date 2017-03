Vượt đèn đỏ, tông thẳng xe vào CSGT

Khoảng 8 giờ sáng ngày 13/8, tổ tuần tra CSGT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) do Thượng úy Trần Xuân Thủy làm đội trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại ngã tư Cầu Mưng, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 37H6 - 8365 chạy với tốc độ cao và vượt đèn đỏ.



Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ, bất ngờ đối tượng điều khiển xe tăng ga và lao về phía Trung sỹ Nguyễn Văn Trường. Ngay lập tức 2 đồng chí khác trong tổ công tác áp sát, khống chế đối tượng, đồng thời đưa đồng chí Trường đi bệnh viện huyện cấp cứu.

Thông tin ban đầu xác nhận, trung sỹ Trường bị xây xát vùng mặt, chảy nhiều máu, phần chân cũng bị chấn thương; lưng đau nhức. Đối tượng có hành vi trên là Võ Phan Nhâm (SN 1992), trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

Tại cơ quan công an, đối tượng đưa lý do phải đưa hàng cho kịp chuyến tàu nên khi bị lực lượng CSGT thổi còi thì... không kịp dừng xe.

* Trong một diễn biến khác, khoảng 15 giờ ngày 13/8, tổ tuần tra CSGT thành phố Vinh (Nghệ An) phát hiện 5 chiếc xe mô tô phân khối lớn có dấu hiệu vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, đi hàng ngang trên đường, xe không có gương chiếu hậu, xe thay đổi kết cấu, không biển kiểm soát đang lưu thông trên đường Quang Trung nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Không những không chấp hành, nhóm đối tượng này còn chửi bới và có thái độ xúc phạm tổ công tác. Thậm chí có đối tượng nhận mình là "con ông cháu cha" và lớn tiếng yêu cầu được thả. Nhiều đối tượng vi phạm tăng ga bỏ trốn.

Trước thái độ ngông cuồng của nhóm thanh niên tham gia giao thông, tổ công tác tiến hành lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Đe dọa bất thành, các đối tượng hò hét nói CSGT đánh người với hi vọng nhờ người dân giải cứu, tuy nhiên không những không được hỗ trợ, người dân còn phối hợp cùng lực lượng làm nhiệm vụ đưa 4 đối tượng cùng xe vi phạm về cơ quan công an.

CSGT cho biết đối tượng này tự xưng "con ông cháu cha" và thách thức tổ công tác

Tại cơ quan công an, các đối tượng tỏ ra thách thức và không chịu khai báo tên tuổi.

