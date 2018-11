Vượt lũ về nhà, 1 thanh niên bị nước cuốn mất tích

Ngày 27-11, ông Nghiêm Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), cho biết xã, huyện hai ngày nay đã huy động nhiều lượt người tích cực tìm kiếm anh Lê Ngọc Minh Đức (35 tuổi) bị lũ cuốn trôi khi vượt sông Than.



Lực lượng công an đang tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh do Công an Ninh Sơn cung cấp)



Theo ông Vinh, khoảng 11 giờ trưa 26-11, anh Đức cùng ba người từ thôn Ú vượt sông Than về nhà. Cả ba người an toàn, riêng anh Đức bị nước cuốn mất tích.

Chủ tịch xã Ma Nới cũng cho hay anh Đức từ nơi khác đến xã Ma Nới làm thợ hồ và mắc kẹt bên kia sông mấy ngày qua. Khi lũ vừa rút, anh Đức nôn nóng vượt sông để về thăm nhà thì bị nạn.