Vứt mẩu thuốc lá vào can xăng, 3 người thiệt mạng

Lúc 0h25 ngày 9/6, tại khu nhà trọ của ông Đàm Văn Được ở phường Thanh Sơn (TP Uông Bí, Quảng Ninh), một đám cháy dữ dội bốc lên. Lửa thiêu rụi cả phòng trọ do Nguyễn Bình An (23 tuổi, ở huyện Đông Triều) thuê. Mọi người tập trung dập lửa và đưa được 3 thanh niên ra ngoài trong tình trạng cháy xém.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, TP Uông Bí cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên cả ba người gồm Ngô Văn Bình, Đỗ Tiến Dũng và Đỗ Phi Trường đã tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí làm rõ, tuy Nguyễn Bình An thuê phòng trọ, nhưng không ngủ ở nhà, chỉ có Bình, Trường và Dũng (đều là bạn của An) ngủ tại đây. Vì 3 thanh niên này thường đi chơi khuya nên sợ các cây xăng đóng cửa. Họ đã mua xăng đựng vào can dự trữ, nhằm khi xe máy hết xăng chủ động có xăng đổ vào.

Tối 9/6, nhóm này mua khoảng 4,8 lít xăng dự trữ ở trong nhà trọ. Khi đi chơi về, có người trong nhóm đã hút thuốc lá, rồi vô ý vứt mẩu thuốc vào nơi để xăng, dẫn đến cháy làm cả ba cùng thiệt mạng.

Theo Công an nhân dân