WHO hỗ trợ 860.000USD thực hiện an toàn giao thông

Tiến sĩ Jean- Marc Olive, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết WHO sẽ hỗ trợ cho Việt Nam 860.000USD để triển khai các chương trình dự phòng trong công tác an toàn giao thông đường bộ năm 2007-2008.

Các chương trình tập trung vào tăng cường sử dụng mũ bảo hiểm và dây an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông; giảm tỷ lệ người uống bia, rượu khi tham gia giao thông; tăng cường khả năng quan sát cho người tham gia giao thông. Nội dung chiến lược dự án bao gồm nâng cao năng lực các nhà làm luật và cán bộ y tế cộng đồng, tập huấn nhằm nâng cao tính bắt buộc và cưỡng chế của luật pháp cũng như hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ tiến hành các mô hình thí điểm trong công tác dự phòng tai nạn giao thông đường bộ. Theo báo cáo giám sát tai nạn thương tích tại các bệnh viện Việt Nam, năm 2006, tổng viện phí cho hơn 10.000 trường hợp tai nạn là hơn 11,82 tỉ đồng. Trung bình viện phí cho một tai nạn thương tích tại bệnh viện là hơn 1 triệu đồng. Nghiên cứu tại Bệnh viện Việt-Đức, năm 2002-2003, tử vong do tai nạn xe máy chiếm tới hơn 51% tổng số các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, chủ yếu liên quan đến việc không sử dụng đội mũ bảo hiểm Theo TTXVN