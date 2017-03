Chiều 27-6, Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết chiếc xà lan tự hành Trung Dũng số LA-00277, trọng tải 262 tấn do thuyền trưởng Trần Văn Khánh, ngụ thị xã Tân An đi Nhà Bè (TP.HCM) để chở xăng dầu.

Khi tới đoạn sông Rạch Cát thuộc xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước đã đụng vào tàu cá trọng tải khoảng năm tấn làm chìm phương tiện. Rất may là cả bốn người trên tàu bơi vào bờ thoát nạn. A.LONG