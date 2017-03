Xà lan tông cầu Rạch Đỉa ở quận 7 rồi chìm nghỉm

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ chiều 5-7, chiếc xà lan chở đầy cát tải trọng khoảng 500 tấn, do ông Phạm Văn Tâm (45 tuổi, quê Long An) làm chủ, chạy trên sông Rạch Đỉa, hướng từ Nhà Bè về quận 7, TP.HCM khi đến gần cầu Rạch Đỉa (nằm trên đường Lê Văn Lương nối quận 7 và huyện Nhà Bè) thì bất ngờ trôi tự do theo dòng nước về phía cây cầu sắt.



Chiếc xà lan tông phải cầu rồi chìm xuống sông Rạch Đỉa. Phát hiện sự việc, tài công cùng các nhân viên trên tàu liền điều khiển cho tàu chạy nhằm tránh va chạm. Theo người dân, những người trên xà lan đã cố gắng kiểm soát xà lan nhưng do chân vịt bị vướng khiến chiếc xà lan đập mạnh vào giữa cầu Rạch Đỉa.



Cú va chạm mạnh đã khiến đường ống nước chạy song song trên cầu bị vỡ, dầm cầu cũng bị hư hỏng; nước chảy tràn vào lòng xà lan khiến phương tiện này dần dần chìm xuống sông. Những người trên xà lan đã nhảy xuống sông bơi vào bờ. Những người tham gia giao thông qua cầu hốt hoảng tháo chạy.



Đến 22 giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hai đầu cầu sau vụ va chạm

Sự cố khiến nhiều hộ dân ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè bị cúp nước; tuyến đường Lê Văn Lương nối TP.HCM với các xã Nhơn Đức, Phước Kiển và huyện Cần Giuộc tỉnh Long An gần như bị gián đoạn hoàn toàn, lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu cầu để đảm bảo an toàn.





Cầu Rạch Đỉa đã tồn tại khá lâu và đang có dấu hiệu xuống cấp

Được biết cầu Rạch Đỉa có tuổi thọ khoảng 60 năm, đường cầu khá hẹp còn gánh cả hệ thống dây cáp viễn thông và đường ống nước sạch, cây cầu này có nhiều dấu hiệu xuống cấp lâu nay nhưng vẫn là tuyến đường chính đi lại của nhiều người dân.