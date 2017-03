Xác chết bất thường nằm dưới ruộng

Ngày 24/7, công an huyện An Dương cho biết đang tiến hành điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của anh Vũ Trọng T., SN 1973, trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng.



Chiếc xe của nạn nhân vẫn được dựng ngay ngắn trên bờ Trước đó vào lúc 13 giờ ngày 23/7, một nông dân đi làm ruộng tại thị trấn An Dương đã hoảng hốt phát hiện xác một người đàn ông nằm sấp dưới ruộng ngập nước, phía trên bờ có một chiếc xe đạp đang dựng, nghi là của nạn nhân. Qua điều tra bước đầu, nạn nhân là anh Vũ Trọng T. Anh Vũ Trọng Sơn là anh trai của nạn nhân, cho biết, sáng cùng ngày, anh T. có đến nhà anh Sơn chơi và ở lại ăn cơm trưa, sau đó đạp xe về. Cái chết của anh T. rất khó hiểu bởi anh sống rất hiền lành, không có mẫu thuẫn gì với ai; bữa cơm trước khi chết anh cũng không hề uống rượu bia. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết. Theo Thu Hằng (Dân trí)