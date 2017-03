Xác chết phân hủy dưới ao làng

Sau khi xác minh, người đàn ông này là Phạm Văn Kiều (50 tuổi, làm nghề bán cá, trú tại khu An Toàn, xã Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa).



Người nhà ông Kiều cho biết, trước đó, tối 7/10, ông Kiều đi đám cưới một người họ hàng. Từ hôm đó, gia đình chưa thấy ông về. Quen với tính thích la cà, rượu chè, thi thoảng lại đi vài hôm mới về của ông Kiều nên người nhà không lo lắng và đi tìm.



Vụ việc được người dân nhận định do ông Kiều uống quá chén, say rượu, không làm chủ được tình thế nên ngã chết dưới ao tù. Cũng theo hàng xóm của ông Kiều, người đàn ông này nghiện rượu, luôn trong tình trạng say khướt.



Được biết, khu vực ông Kiều chết đuối là một dãy ao tù nằm khuất sâu trong làng, khá vắng vẻ, ít người qua lại. Gần đây, khu vực này đã có tới 3 người chết.





Theo Hà Quyên (VTC News)