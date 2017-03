Xác chết sau vườn

Ngay sau đó, Công an huyện Can Lộc đã có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân là anh Đặng Lý (SN 1990), trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc.

Điều tra bước đầu, Công an huyện Can Lộc làm rõ: Đêm 23-3, trong đám cưới của con ông Nguyễn Liệu tổ chức tại gia đình, 2 anh Đặng Lưu và anh Đặng Lý, đều trú tại xã Mỹ Lộc đã mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với anh Lê Thế, cũng trú tại xã Mỹ Lộc.

Sau đó, 2 anh Lưu và Lý đã bị nhóm thanh niên xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc đuổi đánh. Và sáng 24-3, ông Nguyễn Liệu phát hiện anh Đặng Lý đã chết ở sau vườn nhà mình.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm 3 nhát (2 nhát ở lưng, 1 nhát ở bụng).

Công an huyện Can Lộc đang khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng đã gây ra cái chết của anh Đặng Lý để lập hồ sơ xử lý.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)