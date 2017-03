Xác định 10 đối tượng trong đường dây "82 bánh heroin"

Ngày 25/8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh và Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định và bắt tạm giam 10 đối tượng liên quan đến việc mua bán khoảng 82 bánh heroin trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh (Hoàng Anh), trú tại phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, khi đối tượng này để 15 bánh heroin trong cốp xe máy. Quá trình điều tra ban đầu xác định: Hoàng Anh đã bàn với Nguyễn Thành Công, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh để tìm nguồn ma túy bán kiếm lời. Cuối tháng 2/2013, Công đã tìm được đầu mối cung cấp heroin là Cao Trí Trung, trú tại quận Gò Vấp. Cả 3 đối tượng: Hoàng Anh, Công và Trung đã gặp nhau, thống nhất Trung bán cho Hoàng Anh 185 triệu đồng/ bánh heroin; số ma túy này được Hoàng Anh bán lại cho Trương Thị Ngọc Ánh, trú tại phường 14, quận 8, TP Hồ Chí Minh (bị can trong vụ án này) với giá 190 triệu đồng/bánh heroin.... Theo tài liệu thu thập được, Hoàng Anh đã mua bán 67 bánh heroin thông qua Công và 15 bánh heroin thông qua Trần Tuấn An (là bị can trong vụ án này). Tuy nhiên, đối tượng Trương Thị Ngọc Ánh chỉ thừa nhận mua của Hoàng Anh 23 bánh heroin... Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận 8 khám phá đường dây ma túy và bắt giữ một số đối tượng, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng để phục vụ công tác điều tra, thì Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã bắt giữ một số đối tượng là đầu mối cung cấp ma túy cho Hoàng Anh, Công, Trung để bán lại cho số đối tượng ở quận 8.

Theo Đào Minh Khoa (CAND)