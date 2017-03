Xác định 9 đối tượng đường dây luộc phụ tùng xe

Một đối tượng trong đường dây đem balô đựng phụ tùng đi cất giấu - Ảnh: MM



Theo MINH MẪN - ĐỨC THANH (TT)



Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận là thành viên trong nhóm nhân viên thực hiện đánh tráo phụ tùng tại bãi giữ xe Bệnh viện Nhi Đồng 1.Thao và Hoàng khai nhận thêm sáu đối tượng trong đường dây đánh tráo phụ tùng gồm Long, Sơn (tự Sơn “móm”), Dương, Thắng, Nhỏ, Gỗ và một người tên T. đứng ra “trả lương” cho các đối tượng thực hiện hành vi tráo phụ tùng.Công an Q.10 cũng đã làm việc với Đỗ Văn Dũng (ngụ Q.Bình Thạnh, quản lý bãi giữ xe) để làm rõ vai trò của Dũng và các đối tượng liên quan.Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 2-2012 nhóm đối tượng trên do Dũng đưa vào bãi giữ xe Bệnh viện Nhi Đồng 1 để “luộc” phụ tùng xe của khách. Để che giấu hành vi tráo phụ tùng, các đối tượng dựng một gian phòng bằng ván ép sát với khoa phục hồi chức năng để dắt xe vào bên trong. Nhiệm vụ của Thao, Hoàng, Sơn “móm”, Thắng, Gỗ là đẩy các loại xe như Dream, Wave, Future... thành một dãy trước “lò luộc” để Nhỏ, Long, Thọ trực bên trong “lò” thực hiện tráo phụ tùng. Sau khi “luộc” xe, các đối tượng dùng bút xóa đánh dấu vào gắp xe để nhận dạng xe đã bị “luộc”.Ngoài việc trực tiếp tráo phụ tùng, Long còn đi lấy phụ tùng “dỏm” về để thay thế khi đánh tráo. Dương có vai trò trực tiếp đẩy xe vào “lò” và lấy số hàng “luộc” được đem đi tiêu thụ. Hai đối tượng khai nhận mỗi ngày cả nhóm “luộc” được vài chục chiếc xe máy. Qua báo Tuổi Trẻ, Công an Q.10 yêu cầu các đối tượng khác trong đường dây “luộc” phụ tùng trên đến công an quận để làm việc.Nhiều bạn đọc thắc mắc dù biết xe của mình bị “luộc” phụ tùng tại bãi giữ xe Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhưng không biết làm sao chứng minh. Trung tá Nguyễn Đăng Chiến Thắng, trưởng Công an P.10, Q.10, cho biết đến nay chỉ mới có bảy trường hợp nạn nhân bị “luộc” phụ tùng làm đơn tố cáo và đòi bồi thường.Một trong số đó là anh Hồ Phương Kiệt (ngụ P.13, Q.Tân Bình). Anh Kiệt cho biết đã nộp đơn khiếu nại đến Công an P.10 và mong cơ quan điều tra làm rõ vụ việc mà báo Tuổi Trẻ đã phanh phui.Công an P.10 hướng dẫn nạn nhân khi đến khiếu nại vụ “luộc” phụ tùng mang theo bản chính, bản photo sổ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 của người thân. Nếu nạn nhân còn giữ các phụ tùng “dỏm” hoặc hóa đơn thay thế phụ tùng chính hãng cũng nên mang theo để làm vật chứng bổ sung vào hồ sơ cung cấp cho cơ quan điều tra. “Chúng tôi mong muốn các nạn nhân bị luộc phụ tùng tại bãi giữ xe làm đơn khiếu nại tại Công an P.10 hoặc công an quận, để cơ quan điều tra có thêm thông tin phục vụ điều tra cũng như bảo vệ quyền lợi của người bị hại” - một cán bộ điều tra Công an Q.10 nói.Về trách nhiệm đền bù thiệt hại, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, bà Huỳnh Thị Kim Cúc - chủ bãi giữ xe Bệnh viện Nhi Đồng 1 - là người để cho nhóm người trên có hành vi đánh tráo linh kiện xe của những người gửi xe nên bà Cúc phải chịu trách nhiệm bồi thường. Đối với ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, tuy không trực tiếp thuê những nhân viên này nhưng cũng nên gánh trách nhiệm một phần để tỏ rõ thiện chí của bệnh viện về trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn và bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân cũng như thân nhân của họ.Bà Cúc cho biết nhóm người thực hiện việc tráo phụ tùng tại bãi giữ xe không phải là nhân viên của bà. “Công an phường chưa mời tôi lên làm việc để bồi thường cho các nạn nhân. Trường hợp xe của nạn nhân bị thay các phụ tùng IC, cục sạc, nắp chụp bugi dẫn đến hư hại các bộ phận khác mà cơ quan điều tra xác minh được, tôi vẫn đền bù thỏa đáng” - bà Cúc khẳng định.