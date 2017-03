Xác định danh tính “bé gái mang thai” ở Trung Quốc

Liên quan đến vụ “bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc”, chiều 3-11, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết bước đầu cơ quan công an đã xác định được danh tính của cô gái trong vụ việc này. Theo đó, cô là CTM, 19 tuổi, dân tộc Mông, người ở thôn Bản Cáp 1, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh.

Cũng theo Đại tá Canh, hiện tại đã có một người đàn ông tại huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) nhận mình là cha của M.

Được biết, M. là nạn nhân trong một vụ buôn bán người. Hiện lực lượng công an Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với công an Trung Quốc để xử lý vụ việc.



"Bé gái mang thai" tại Trung Quốc thực ra đã 19 tuổi chứ không phải 12 tuổi như thông tin ban đầu

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một bé gái mang thai 12 tuần được người đàn ông 40 tuổi đưa đến bệnh viện ở TP Từ Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) khám thai. Gia đình khai cô bé 20 tuổi nhưng các bác sĩ nghi ngờ nên đã thông báo cho cảnh sát.

Vào cuộc điều tra, công an Trung Quốc phát hiện bé gái này là người Việt Nam bị bán sang Trung Quốc. Ban đầu, cô bé khai mình tên Mai, 12 tuổi ở Hà Nội nhưng sau đó khai lại là đã 17 tuổi. Mai còn khai mình là người dân tộc Mông, trú tại tỉnh Hà Giang, là bị hại trong một vụ buôn bán người năm 2014.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Giang đã vào cuộc, phối hợp với công an Trung Quốc điều tra xác minh vụ việc trên.

Mới đây nhất, thông tin từ báo chí Trung Quốc, Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc cũng có xác nhận chính thức rằng “bé gái 12 tuổi” trong câu chuyện thật ra sinh năm 1997, tức 19 tuổi và là công dân Việt Nam.