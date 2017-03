Xác định danh tính nghi phạm bắt cóc bé trai 3 tuổi

Tính từ khi cháu Ngô Văn Hải bị mất tích, đến nay đã hơn 3 ngày trôi qua, phía gia đình anh Ngô Văn Hoàng vẫn đang trông chờ sớm đón nhận đứa con trai bé nhỏ về đoàn tụ. Phía gia đình cũng đã huy động tất cả những người thân, họ hàng và bạn bè khắp nơi giúp đỡ thế nhưng vẫn chưa có được kết quả mong muốn.

Ngay sau khi vào cuộc điều tra công an quận Hoàng Mai đã phối hợp cũng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tiến hành thu thập chứng cứ, điều tra xác minh làm rõ chân dung kẻ nghi phạm bắt cóc cháu Hải.

Bạn đọc nếu biết thông tin về cháu Ngô Văn Hải xin hãy báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo trực tiếp cho bố mẹ cháu theo số điện thoại: 01688762397 - 0986299012

Theo thông tin PV nhận được, cơ quan điều tra đã xác định danh tính nghi phạm nữ bắt cóc cháu Hải, đó là Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1978, đối tượng có hộ khẩu đăng ký thường trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Theo chủ nhà trọ số nhà 98 ngõ 4 phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai - Hà Nội thì Nguyễn Thị Mai mới đến thuê phòng trọ và ở một mình, đối tượng này đã không đi khai báo tạm trú tạm vắng với cảnh sát khu vực. Cách đây 3 ngày, khi xảy ra sự việc mất tích đối với cháu Hải thì cũng từ đó đối tượng không về ở tại phòng trọ nữa.

Các nhân chứng là hàng xóm của gia đình anh Ngô Văn Hoàng cũng khẳng định đã nhìn thấy đối tượng nữ này dắt cháu Hải đi mua kẹo nên đã không nghi ngờ việc cháu bị bắt cóc.

Tại phòng trọ của đối tượng nữ này, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 va ly quần áo, đáng chú ý là trong đó có rất nhiều quần áo của trẻ em. Theo người những người ở khu trọ thì trước ngày đối tượng nữ bỏ đi, đã có một người đàn ông đến ở cùng và được giới thiệu là chồng của đối tượng nữ này.



Thượng tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin có kẻ bắt cóc trẻ em đi theo hướng vào địa bàn tỉnh Nghệ An. Thượng tá Cầu đã chỉ đạo ngay cho công an các huyện nắm bắt thông tin và để ý theo dõi xác minh đối tượng hỗ trợ công an Hà Nội trong việc truy tìm kẻ bắt cóc.

Sau khi tiếp nhận thông tin có nghi vấn về đối tượng nữ bắt cóc trẻ em đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Vũ Chí Thực - Giám đốc công an Quảng Ninh cũng đã lập tức chỉ đạo các bộ phận và cơ sở liên quan để ý theo dõi và phối hợp các lực lượng khác vào cuộc xác minh đối tượng.

Được biết, việc đeo bám nhiều lúc gặp khó khăn vì đối tượng đã có sự thay đổi hướng đi và di chuyển liên tục trên nhiều phương tiện qua nhiều địa phương khác nhau. Cho đến nay công an Hoàng Mai vẫn tiếp tục phối hợp với công an TP Hà Nội triển khai thêm trinh sát tỏa đi các hướng khả nghi khác để truy tìm kẻ bắt cóc.

Theo Quốc Đô (Dân trí)