Xác định danh tính người bị chém hàng chục nhát

Sáng 12-9, đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh, cho biết người đàn ông bị chém hàng chục nhát tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân là anh Lý Đình Hồi (24 tuổi), quê ở Bắc Giang, vào Nghệ An buôn bán.



Trước đó, sau khi báo chí thông tin về vụ án và đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, một người dân ở TP Vinh - Nghệ An đã xác định đó là anh Lý Đình Hồi, người đang thuê phòng trọ của gia đình.

Nhiều người dân đã đến hiện trường vụ án khi thi thể anh Lý Đình Hồi được phát hiện

Nhận được tin báo từ Nghệ An, trưa 11-9, người nhà anh Hồi đã đến xã Tiên Điền nhận dạng và làm thủ tục đưa thi thể về quê an táng.

Theo đại tá Đán, mặc dù đã xác định được tung tích của nạn nhân nhưng việc truy tìm hung thủ đang gặp nhiều khó khăn.

Theo Kh. Trình (NLĐO)