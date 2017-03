Xác định danh tính tài xế ô tô gây tai nạn khiến 3 người chết

Khoảng 15h ngày 26/5, tại quốc lộ 32 thuộc địa phận cụm 9, Phụng Thượng, Phúc Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong. Chiếc xe ô tô BKS 29A-168.78 khiển hướng Sơn Tây đi Hà Nội đã đâm vào xe mô tô BKS 29V3-033.51 đi chiều ngược lại.

Chiếc xế hộp chổng vó sau khi gây tai nạn kinh hoàng.

Cú đâm mạnh khiến 3 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân được xác định là Trần Việt Kiên (SN 1980, ở Tam Hiệp, Phúc Thọ), người điều khiển xe máy; chị Trần Thị Vở (SN 1978), chị ruột anh Kiên và cháu Nguyễn Đức Trường (SN 2007), con chị Vở.

Sau khi đâm vào xe máy chở 3 người trên, chiếc “xe điên” tiếp tục va chạm với xe mô tô BKS 30X2-7148 của chị Hoàng Thị Chuyên (SN 1974) đang dựng trước của nhà ở cụm 9, Phụng Thượng. Lái xe ô tô sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ cho biết, qua xác minh, cơ quan công an làm rõ, người điều khiển ô tô BKS 29A-168.78 gây tai nạn là Nguyễn Mạnh Chí (SN 1959, ở ngõ Lan Bá, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi sơ cứu, tài xế này đã đến cơ quan công an trình diện.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện cơ quan công an đang xem xét khởi tố tài xế Nguyễn Mạnh Chí.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)