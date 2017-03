Xác định được chủ mưu vụ chém 3 công an

Mặc dù không tiết lộ danh tính vì phục vụ cho công tác truy bắt đối tượng nhưng lãnh đạo Công an huyện Yên Hưng khẳng định, kẻ cầm đầu nhóm côn đồ này là đối tượng nữ, đã từng có 2 tiền án về tội tổ chức cờ bạc và hiện chuyên bảo kê tổ chức hoạt động cờ bạc trên địa bàn bến Phà Rừng.

Khoảng 17 giờ ngày 17/2/2011 tại khu vực bến Phà Rừng, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác của Công an huyên Thủy Nguyên, Hải Phòng do đại úy Vũ Thành An, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chỉ huy khi áp giải đối tượng trốn lệnh truy nã qua bến phà này đã bị một nhóm côn đồ sử dụng dao, kiếm tấn công khiến cả 3 đồng chí công an trọng thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Yên Hưng khẩn trương có mặt tại hiện trường tập trung điều tra làm rõ.

Qua lời khai của người bị hại và một số nhân chứng, bước đầu cơ quan điều tra xác định khi xe ô tô của Tổ công tác huyện Thủy Nguyên vừa xuống phà, con trai của đối tượng nữ (kẻ cầm đầu nhóm côn đồ) đang dùng súng nhựa (kiểu súng AK) hướng nòng súng về phía người dân đang xuống phà trêu ghẹo. Thấy vậy, 1 trong 3 đồng chí Công an huyện Thủy Nguyên đã nhắc nhở. Bị nhắc nhở, gã thanh niên cầm súng nhựa quay ra chửi người đã nhắc mình. Ngay sau đó, hắn điện thoại cho ai không rõ. Ít phút sau, mẹ của gã thanh niên này xuất hiện, hét lớn cùng đàn em theo sau, tay dao, tay kiếm lao đến tấn công tổ công tác Công an huyện Thủy Nguyên.

Hiện, 3 trong số 6 đối tượng mà lực lượng Công an đã xác định được danh tính, đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo TTXVN