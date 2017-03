Xác định được người ‘hôi’ thịt trâu chết giữa đường

Trong đó, công an xác định được hai người đàn ông ngụ phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) và cặp vợ chồng ngụ phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một).

Hai người đàn ông khai thấy trâu chết bên đường nên đã dùng dao xẻ thịt trâu mang về nhậu, còn cặp vợ chồng cho biết xẻ thịt trâu mang về bán, ăn và tặng người quen.



Nhiều người 'hôi' thịt trâu bị tai nạn chết giữa đường. (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương) xác nhận vụ xẻ thịt trâu chết sau khi trâu bị tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua khu phố Bình Phú).



Theo Công an phường Bình Chuẩn, sự việc xảy ra vào khoảng thời gian 3 giờ sáng 5-12. Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Bình Chuẩn phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An đã vào cuộc điều tra làm rõ. Con trâu bị tông chết và xẻo thịt có trọng lượng 120 kg, trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip nhiều người tranh nhau xẻ thịt con trâu ngay giữa đường khiến dư luận xôn xao. Trong nội dung clip được đăng tải, hình ảnh một con trâu chết nằm giữa đường, bất chấp trên đường có nhiều xe trọng tải lớn chạy qua, bấm còi báo hiệu inh ỏi nhưng một số người dân vẫn lao ra dùng dao xẻ thịt trâu ngay giữa lòng đường.

Nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi một số người dân bất chấp nguy hiểm của bản thân lao ra đường có đông xe qua lại chỉ để xẻ thịt trâu chết.