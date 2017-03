Xác định được nguyên nhân gây ra cháy chợ Vinh

Nguồn điện gây ra cháy có thể xuất phát từ một chiếc quạt điện mà trước đó một hộ kinh doanh trong chợ để lại ở kho hàng nhưng không tắt, khiến quạt bị om nóng, gây cháy.



Thông tin chính thức từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trong sáng 22/6 cho biết, vụ cháy chợ Vinh xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 20/6, gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng, chứ không phải hàng trăm tỷ đồng.



Hiện nay, để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cháy, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy.



Các ngành chức năng trong tỉnh Nghệ An cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, trong đó thành phố Vinh tiến hành hỗ trợ cho mỗi hộ có quầy hàng bị cháy 3 triệu đồng để khắc phục hậu quả.



Cũng trong phiên họp thường kỳ tháng 6/2011, ông Hồ Đức Phớc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp biểu dương tinh thần chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy Nghệ An trong việc khẩn trương chữa cháy chợ. Ngay khi nhận được tin báo cháy xảy ra, tỉnh Nghệ An đã huy động xe cứu hỏa và lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp của công an Nghệ An, Cảng hàng không Vinh và của công an Hà Tĩnh có mặt để khống chế, dập cháy.



Nhờ sự nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, ngay trong đêm 20/6, vụ cháy đã được dập tắt./.