Xác định hai nghi can trộm 2,4 tỉ đồng

Vụ việc xảy ra vào tối 13-11-2014, nạn nhân là vợ chồng anh S., phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Vào thời điểm trên, anh S. ra ngoài ăn tối, trước khi đi đã cẩn thận khóa cửa nhà. Tuy nhiên, hơn 23 giờ cùng ngày, vợ chồng anh S. trở về thì phát hiện kính cửa sổ bên hông nhà bị đập vỡ, song sắt bị cắt gãy. Vợ chồng anh S. lên phòng ngủ trên lầu kiểm tra thì phát hiện két sắt đặt trong phòng đã bị cạy bung khóa mất hết tài sản bên trong nên lập tức đến công an trình báo.

Theo trình báo của nạn nhân, số tài sản bị mất gồm tiền, vàng tổng giá trị khoảng 2,4 tỉ đồng. Do camera an ninh gia đình anh S. có ghi lại được hình ảnh kẻ trộm đột nhập nên công an đã xác định nhanh hai đối tượng nói trên. Công an TP.HCM kêu gọi nếu ai phát hiện hai đối tượng trên hoặc đối tượng khác đem bán vàng, USD có nghi vấn xin báo về Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, số điện thoại 08.38387414.