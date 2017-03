Xác đinh lộ giới sai, chủ đầu tư bay tiền tỷ

Các mốc vi phạm và bị xử lý của cao ốc Quốc Cường Gia Lai - Cao ốc Quốc Cường Gia Lai khởi công tháng 4-2006, quá trình thi công làm móng và tầng hầm gây sạt lở các nhà lân cận. Tháng 5-2006 khắc phục xong sự cố và đền bù cho các hộ dân. - Ngày 30-1-2007 Đội quản lý trật tự đô thị quận 3 buộc tạm ngưng thi công cao ốc do vi phạm đúc dư phần diện tích ban công từ lầu một đến lầu năm về bốn phía. Ngày 27-2, UBND quận 3 phạt hành chính, buộc tháo dỡ diện tích xây trái phép hơn 269 m2 . - Ngày 21-3, bị ngưng thi công do đúc dư diện tích ban công lầu sáu, bảy, tám về bốn phía. Ngày 30-3, UBND quận 3 phạt hành chính, buộc tháo dỡ diện tích xây trái phép hơn 160 m2. - Ngày 30-3, tạm ngưng thi công do đúc dư ban công lầu chín. Ngày 6-4, UBND quận 3 phạt hành chính, buộc tháo dỡ diện tích xây trái phép hơn 53 m2. Ngày 9-4 và ngày 22-5, Đội quản lý trật tự đô thị quận 3 tạm ngưng thi công, thu giữ phương tiện. - Ngày 11-6, Thanh tra Sở Xây dựng phạt hành chính, buộc chủ đầu tư điều chỉnh giấy phép xây dựng từ tầng 10 đến tầng 13. - Ngày 10-7, UBND quận 3 phạt hành chính, buộc điều chỉnh giấy phép. Ngày 25-7, UBND quận 3 phạt hành chính, buộc điều chỉnh giấy phép phần diện tích ban công đúc dư từ lầu 10 đến lầu 12. - Ngày 21-8, UBND quận 3 đình chỉ xây dựng phần diện tích vi phạm. Từ đó, cao ốc Quốc Cường Gia Lai bị ngưng thi công. đến nay lại phát hiện tầng hầm, trệt vi phạm lộ giới.