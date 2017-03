Xác định nghi can đâm chết người do mâu thuẫn tại tiệc nhà gái

Hiện Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập và bắt giữ 5 nghi can để điều tra hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Trong đó, công an xác định có một nghi can gây ra cái chết đối với anh Trung.

Trước đó, đêm 7-8, anh Trung cùng nhóm bạn của nhà trai đến đám cưới (tổ chức ban đêm để trưa 8-8 đưa dâu) ở nhà gái ở xóm 5, xã Quỳnh Lương, để vui chơi. Tại đây, nhóm thanh niên bên nhà trai có mâu thuẫn, xích mích với nhóm thanh niên ở nhà gái. Đến 21g đêm 7-8, anh Trung cùng nhóm thanh niên chào nhà gái để trở về nhà trai. Tuy nhiên khi anh Trung đi ra về được hơn 50m thì bị một thanh niên nhảy vào dùng dao đâm hai nhát vào người.

Anh Trung gục tại chỗ và mất nhiều máu. Người thân và người dân đưa anh Trung đi cấp cứu, nhưng do vết đâm quá nặng, anh Trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi x ảy ra sự việc, Công an xã Quỳnh Lương và lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường, ổn định trật tự và điều tra ban đầu, truy tìm nghi phạm. Ngày 8-8, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi anh Trung.

Hiện Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố bị can các đối tượng liên quan.