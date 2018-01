Xác định nghi can giết 2 bà cháu ở Đồng Nai

Chiều 24-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết nghi can sát hại hai bà cháu tại phòng trọ thuộc phường Long Bình (TP Biên Hòa) được xác định là Chu Văn Sự (28 tuổi, quê Lạng Sơn, tạm trú phường Long Bình).

Người này sau khi sát hại hai bà cháu của người tình đã sang Trảng Bom tự vẫn.



Hiện trường trước khu trọ, nơi xảy ra vụ án mạng.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 23-1, chị Trang (26 tuổi) đi về phòng trọ ở khu phố 5A, phường Long Bình thì phát hiện nhiều vết máu ở ngoài cửa phòng. Lúc này chị Trang hô hoán một số người ở chung dãy trọ đến phá cửa, vào phòng thì phát hiện mẹ là bà Hương (48 tuổi) và con trai Trần Quốc Trung (bảy tuổi) tử vong.

Sau khi phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, sàng lọc các đối tượng, cơ quan điều tra xác định Chu Văn Sự chính là nghi can gây ra vụ sát hại hai nạn nhân trên.



Trong lúc cơ quan công an điều tra, truy bắt nghi can thì mọi người phát hiện tại vườn cao su khu phố 4 (thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Xác minh nhanh, công an xác định nạn nhân chết trong tư thế treo cổ là Chu Văn Sự.

Theo thông tin ban đầu, chị Trang đã lỵ dị chồng và thuê phòng ở trọ để đi làm công nhân và có qua lại tình cảm với Sự.

Nguyên nhân Sự gây án là do mẹ người tình ngăn cản mối quan hệ tình cảm giữa Sự và chị Trang.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.