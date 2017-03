Xác định nghi can giết chủ tiệm vàng, cướp 1,2 tỷ đồng

Ngày 28/8, một nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sau khu thu thập dữ liệu từ camera an ninh, bước đầu cơ quan chức năng xác định: Vào khoảng 24h ngày 26/8, có 2 người đàn ông đến tiệm vàng và có người mở cửa để 2 người này vào nhà.Do đó, nghi vấn ban đầu hung thủ có thể là người quen hoặc có quan hệ với nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 27/8, chị Nguyễn Thị Kim Danh đến tiệm vàng Hiếu Học (trên đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom, Đồng Nai) thì hoảng hốt phát hiện em trai là anh Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi, chủ tiệm) bị giết trong phòng ngủ.

Cơ quan công an thu giữ camera an ninh và máy tính để điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định tiệm vàng Hiếu Học đã bị khóa kín cửa phía trước. Anh Học chết trong phòng ngủ ở tầng trệt, trong tư thế khỏa thân, trên người bị khoảng 20 vết đâm, chém. Trước phòng khách, các tủ và kệ trưng bày vàng có dấu hiệu bị lục soát.

Theo trình báo của người nhà nạn nhân, số vàng và tiền mặt bị lấy khoảng 1,2 tỷ đồng cùng chiếc xe SH mà anh Học thường sử dụng. Công an phát hiện trong tủ vẫn còn rất nhiều vàng.

Tiệm vàng Hiếu Học - nơi xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản.

Hiện công an tỉnh Đồng Nai và Công an H.Trảng Bom đã thu giữ các camera an ninh, ổ cứng và máy tính trong tiệm vàng để điều tra. Người dân xung quanh khu vực cho hay, anh Học sống một mình tại tiệm kinh doanh vàng. Tiệm vàng Hiếu Học là căn nhà một trệt một lầu, gần ngã 3 đường Nguyễn Hoàng và Quốc lộ 1, cách trụ sở Công an thị trấn Trảng Bom khoảng 100m. Tiệm vàng này khá nổi tiếng ở địa phương.