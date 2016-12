Xác định nguyên nhân vụ đâm bạn gái rồi tự sát ở quận 1

Ngày 21-12, liên quan đến vụ việc nghi can Nguyễn Thái Hòa (24 tuổi, ngụ Cà Mau) đâm gục bạn gái là Nguyễn Thị Thanh T. (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Công an quận 1 cho biết sau khi lấy lời khai ban đầu, nguyên nhân được xác định là do Hòa ghen tuông.



Hiện trường vụ việc xảy ra ngày 20-12.

Theo đó, Hòa và T. đều học chung trường đại học. Cả hai yêu nhau khoảng một năm nay và gần đây nảy sinh mâu thuẫn. Cho rằng bạn gái có người khác nên Hòa vung dao đâm T. rồi tự sát.



Hiện cả hai sức khỏe đã dần ổn định. T. tuy bị thương nhiều nơi như ngực, tay, chân nhưng hiện đã tỉnh và đang được điều trị tích cực ở BV Nhân dân 115; riêng Hòa đang được điều trị ở BV Đa khoa Sài Gòn. "Ban đầu cô gái có vẻ bị đâm nhiều nhát, nguy kịch nhưng Hòa lại bị thương nặng hơn" - một cán bộ điều tra cho biết.

Hiện công an đang tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ Hòa tại bệnh viện.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, trưa 20-12, Hòa đi xe máy chở T. trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Khi đi đến trước nhà 37 Tôn Đức Thắng (gần giao lộ Lê Duẩn) thì dừng xe. Sau khi cự cãi, Hòa rút dao đâm gục bạn gái rồi tự sát.

Cả hai gục xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.