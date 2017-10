Xác định nhóm truy sát trong khu nhà trọ ở Đồng Nai

Chiều 23-10, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với Công an phường An Bình điều tra vụ ẩu đả tại khu phố 3 (phường An Bình) khiến một người bị thương.

Hiện công an đã xác định và đưa một số người nghi vấn có liên quan đến vụ việc để lấy lời khai.



Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VH.

Thấy Kha vẫn đứng ở cửa nói vào, Võ Lý Thiện (25 tuổi, anh rể của Tươi) ở trong phòng trọ đi ra đấm vào mặt Kha nhiều cái. Bị đánh, Kha bỏ đi, ít phút sau thì quay lại cùng khoảng 10 đối tượng mang theo mã tấu.



Nhóm này tấn công làm Tươi bị thương ở tay. Nạn nhân vùng ra bỏ chạy vào phòng trọ của mình đóng cửa lại cố thủ. Do không mở được cửa, nhóm của Kha đã dùng dao, mã tấu đập phá cửa phòng của Tươi rồi bỏ đi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trước khi xảy ra vụ án giữa Tươi và Kha có xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng Tươi đã gọi điện chửi mình nên Kha hẹn tối cùng ngày gặp “nói chuyện”. Nhưng do bị anh rể Tươi đánh nên Kha đã kéo thêm người để để “xử”.