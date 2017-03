Xác định trường hợp chết người đầu tiên do cán đinh

Sau một số tai nạn giao thông nghi ngờ do cán phải đinh, mới đây, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã xác định được một trường hợp tai nạn chết người do cán đinh.

Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An, tai nạn xảy ra khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4-7-2010. Anh Đào Xuân Bắc (SN 1987, quê Thanh Hoá) điều khiển xe máy BKS 36L6-8163 chở theo Trần Văn Thảo (SN 1985, quê Phú Thọ) trên Quốc lộ 1A (hướng Đồng Nai về TPHCM). Khi đến địa phận ấp Hiệp Thắng, xã Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương), xe đột nhiên chao đảo khiến cả hai ngã xuống đường. Anh Thảo bị văng ra phần đường ô tô và bị xe tải BKS 70K-1659 do lái xe Lê Văn Xấu (SN 1983, quê Tây Ninh) điều khiển từ phía sau cán ngang người, chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn làm anh Trần Văn Thảo chết thảm Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát điều tra phát hiện trong vỏ sau xe máy nạn nhân có hai cây đinh loại 3 phân. Đây là loại đinh mà các xe hút đinh của quận đoàn Thủ Đức (TPHCM) thu được rất nhiều trên các tuyến quốc lộ thời gian qua. Xác định lỗi không phải do tài xế xe tải nên công an đã tổ chức hòa giải và bồi thường giữa hai bên. Được biết, Quốc lộ 1A (đoạn từ chân cầu Đồng Nai về cầu vượt Thủ Đức) luôn là điểm nóng về nạn rải đinh. Mới đây nhất, ngày 21-2, một nam thanh niên đang đổ dốc cầu vượt Sóng Thần bỗng nổ bánh xe, té ngã và bị xe tải cán chết tại chỗ. Rất nhiều người chứng kiến nhận định có thể do xe nạn nhân cán đinh. Tuy nhiên, công an thị xã Dĩ An vẫn chưa có kết luận về vụ tai nạn này. Theo Đ.Lê (NLĐO)