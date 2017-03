Xác định vật phát nổ khiến bé 9 tuổi cụt bàn tay

Nạn nhân trong vụ việc là em Chu Văn Bảo Long (9 tuổi) trú xóm 1 Hải Phong, xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Vật lạ mà em Long nhặt được trên bãi biển trước đó chính là tụ điện bóng cao áp.

Chiều 14-9, em Long trên đường đi học về nhặt được món đồ làm bằng kim loại và nhựa, to bằng nắm tay người lớn, trên đó có hai sợi dây điện thò ra.

Nghĩ là đồ chơi nên Long đem về nhà. Hàng ngày, Long thường lấy cục pin gắn vào dây điện để mô tơ nhỏ quay làm trò chơi nên em cũng lấy cục pin đấu điện vào hai chiếc dây lòi ra từ “vật lạ” để chơi thử. Không may khi vừa đấu pin điện thì món đồ phát nổ, khiến em bị thương nặng.



Ảnh minh họa

Long được đưa đến BV Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, dập nát 2 bàn tay, các mảnh kim loại vỡ găm vào sâu trong da đầu, mặt…. phần đùi bị đứt động mạch, mất nhiều máu.

Do em Long bị thương quá nặng, ngay trong đêm em được chuyển ra BV Sản-Nhi Nghệ An cấp cứu, phẩu thuật. Do các vết thương quá nặng, các BS phải phẩu thuật cắt cụt cả bàn tay phải và một số ngón chân. Vụ nổ còn ảnh hưởng cả hai mắt nên Long tiếp tục được chuyển ra Viện mắt TƯ (Hà Nội) để mổ. Chiều 24-9, sau khi phẫu thuật mắt phải của Long đã nhìn rõ, còn mắt trái vẫn chưa nhìn rõ, phải tiếp tục điều trị.

Ông Chu Văn Thiện, Trưởng Công an phường Kỳ Lợi, cho biết: “Vật mà em Long nhặt được rồi đấu pin phát nổ là tụ điện bóng cáo áp mà ngư dân miền biển hay sử dụng thắp sáng trên tàu đánh bắt hải sản”.