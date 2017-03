Xác minh clip CSCĐ túm cổ áo người dân

Clip CSCĐ túm cổ áo người dân. Nguồn YouTube

Ngày 9-6, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công an TP, Trung đoàn CSCĐ (PK20) đã có báo cáo giải trình về các thông tin liên quan đến hai CSCĐ xuất hiện trong một clip mà người dân đăng tải trên mạng xã hội.

Đôi co và túm cổ áo dân

Cụ thể, trên Facebook của một nick name HMP đã đăng một clip dài hơn sáu phút vào ngày 7-6 kèm lời mô tả: “Clip được quay vào đêm 6-6 tại giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM)”. Trong một thời gian ngắn có hàng trăm bình luận và hàng chục ngàn lược chia sẻ. Hình ảnh được ghi lại ở clip này cho thấy có sự giằng co giữa một CSCĐ và một người đàn ông đi cùng một phụ nữ, khi bị tổ CSCĐ yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Lời thoại cùng hình ảnh cho thấy có việc hai CSCĐ đi trên chiếc mô tô đặc chủng kiểm tra giấy tờ của người đàn ông trên. Nhưng ở đây giữa hai bên thiếu “sự hợp tác”, vì CSCĐ yêu cầu kiểm tra giấy tờ và đòi giữ cả chìa khóa xe của người dân; còn người đàn ông thì rút chìa khóa xe (vì sợ bị giật chìa khóa) và đề nghị CSCĐ xuất trình thẻ trước khi làm việc. Tiếp đó, CSCĐ nói chỉ có CSGT mới có thẻ tuần tra (thường gọi là “thẻ xanh”) và lặp lại yêu cầu xuất trình giấy tờ, trong đó có CMND nhưng người dân lại nói không có mang theo nên đề nghị đợi vợ về nhà gần đó lấy ra… Sự đôi co kéo dài và sau đó, một trong hai CSCĐ đã túm cổ áo người dân kéo đến gần người phụ nữ đi kèm gằn giọng: “Đưa chìa khóa đây, đưa không?”…

Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ. Trong số này, nhiều người chứng kiến đề nghị CSCĐ có thái độ đúng mực và phải xưng hô “đồng chí với dân”. Một trong hai CSCĐ không chịu và nói: “Chửi tôi… mà kêu tôi nói đồng chí hả”. Ngược lại, người đàn ông thì nói: “Không có chửi gì hết. Anh nắm cổ áo tui, đấm tui ba cái vô bụng”.

CSCĐ nhiều lần túm cổ áo người dân giật lắc làm nhiều người chứng kiến phản ứng. Thấy vậy, hai CSCĐ bỏ đi. Ảnh cắt từ clip

Dân phản ứng, hai CSCĐ bỏ đi

Theo lời thoại thì CSCĐ không đồng ý để người dân về nhà lấy giấy tờ mang ra và yêu cầu đến trụ sở công an phường làm việc. Trong khi đó người đàn ông thanh minh với đông đảo người dân chứng kiến là bị một CSCĐ túm cổ áo và đánh ba cái vào bụng (nhưng đoạn clip không thể hiện có việc đánh). Đáng nói, suốt đoạn clip người đàn ông bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ có lời lẽ chừng mực, còn một trong hai CSCĐ có lời lẽ lớn tiếng và nhiều lần nắm cổ áo người đàn ông. Điều này đã gây phản ứng từ người dân chứng kiến. Thấy vậy, hai CSCĐ leo lên xe mô tô định rồ ga chạy đi thì bị người dân ngăn xe, đề nghị đến phường giải trình về hành vi túm áo, lên gối sai quy tắc nhưng hai cảnh sát vẫn ngoặt cổ xe rồi nhanh chóng bỏ đi.

Liên quan đến sự việc, PV đã liên hệ với Trung đoàn CSCĐ TP nhưng lại được đề nghị liên hệ Công an TP. Trong khi đó, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM xác nhận hai CSCĐ trong clip là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ TP. Chiều 9-6, Thượng tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP, cho biết đã nhận được báo cáo của Trung đoàn CSCĐ, tuy nhiên do ông đi công tác cả ngày nên chưa đọc được. “Sau khi đọc, tôi sẽ báo cáo cho ban giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo và sớm cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc” - ông Quang nói.