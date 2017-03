Xác minh danh tính người đàn ông có nhiều hình xăm

Trước đó, vào ngày 14-9, BV 175 tiếp nhận ca cấp cứu một bệnh nhân nam khoảng 40 tuổi bị chấn thương sọ não nặng (chuẩn đoán bị tai nạn giao thông) do BV quận 12 chuyển đến. Sau khi tiếp nhận, BV 175 đã tiến hành mổ sọ não lấy máu tụ, cầm máu. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi điều trị hồi sức tích cực nhưng chưa tiếp xúc được.



Do chấn thương sọ não nặng, viêm phổi nặng, cơ thể suy kiệt bệnh dài ngày bệnh nhân đã tử vong vào ngày 15-11 tại khoa phẫu thuật thần kinh BV 175.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, nạn nhân chưa rõ tung tích, khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,64 m, sống mũi lõm. Xăm hình chiếc lá và hàng chữ “see you again” ở dưới rốn, xăm ở cánh tay trái không rõ hình, xăm hình bơm tiêm ở mông phải. Xăm hình rồng rắn ở mặt trước đùi hai bên. Răng rụng gần hoàn toàn.

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 thông báo đến các cơ quan chức năng và người dân nếu có thông tin về người đàn ông nói trên thì đến Công an quận 12 hoặc liên hệ với Đội điều tra tổng hợp Công an quận để làm rõ.