Xác minh lại thông tin bé gái bị bạo hành ở sân bay Tân Sơn Nhất

Trước đó, ngày 18-4, một hành khách tên H.T.Hải đáp chuyến bay về TP.HCM chiều 17-4 đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh và mô tả về vụ việc trên. Theo người này, anh đã chứng kiến việc bé gái khoảng 4-5 tuổi bị một người đàn ông đánh bầm tím mặt mày ngay tại sân bay.



Cạnh đó, mẹ của bé chứng kiến vụ việc nhưng không can thiệp. Bé gái trên đã khóc la, kêu cứu với người xung quanh: “Cứu con mọi người, con bị đánh nhiều lắm!”. An ninh sân bay đã phải có mặt để giải quyết.



Người đàn ông kéo lê cháu bé trên sàn. Khi có người nhắc nhở, người này đã bỏ bé lại. (Ảnh do nhân chứng cung cấp)

Sự việc diễn ra ngay tại sân bay đông đúc, thu hút sự chú ý của nhiều người. Thông tin này đã khiến dư luận bức xúc vì cho rằng hành vi trên là bạo hành trẻ em và đáng nói là mẹ bé đã không có phản ứng để bảo vệ bé.



Theo mô tả trên Facebook H.T.Hải, hành vi đánh đập đứa bé của người đàn ông diễn ra rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, phản hồi từ một người sử dụng mạng xã hội khác cho biết cũng đã chứng kiến và không hẳn như lời anh Hải kể.



An ninh sân bay làm việc với mẹ của cháu bé. (Ảnh do nhân chứng cung cấp)

Trả lời Pháp Luật TP.HCM chiều 19-4, một cán bộ lãnh đạo của Công an quận Tân Bình cho biết Công an phường 2 đã tiếp nhận thông tin trên từ người dân và lập tức vào cuộc xác minh.



Kết quả cho thấy người đàn ông được nhắc đến là cha dượng của bé gái. Đây là mối quan hệ gia đình, sự việc xảy ra do cha mẹ có ứng xử hơi mạnh với con cái. Hoàn toàn không có chuyện bắt cóc hay bạo hành với con cái. Do đó Công an phường 2 đã không lập hồ sơ để xử lý.



Cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím. Ảnh: Facebook.