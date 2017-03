Xác minh người vi phạm xưng ‘anh em trong ngành’ với CSGT

Tối 22-3, trao đổi với PV báo Pháp luật TP.HCM, một lãnh đạo Phòng CSGT đương bộ (PC67) Công an TP Cần Thơ cho biết đang xác minh ông Nguyễn Hữu Đệ, 36 tuổi, ngụ ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang lái ô tô vi phạm giao thông đêm 21-3 rồi tự xưng là “anh em trong ngành” với CSGT.



Ô tô mà nam thanh niên vi phạm đang ị tạm giữ.



“Bước đầu trao đổi thông tin, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết không có cán bộ chiến sĩ tên Nguyễn Hữu Đệ. Trong ngày 22-3, ông Đệ cũng không đến làm việc nên PC67 làm việc với chủ xe ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và chúng tôi tiếp tực tạm giữ ô tô để có căn cứ xử lý vụ việc”, lãnh đạp PC67 cho hay.



Khuya 21-3, Tổ tuần tra kiểm soát PC67 Công an TP Cần Thơ làm việc trên đường Trần Phú, quận Ninh Kiều thì phát hiện ôtô 65A-05664 có dấu hiệu vi phạm. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế cho xe chạy thẳng đến trước khách sạn T.L (đường Trần Phú) rồi bỏ xe vào trong khách sạn.

CSGT phải nhờ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính và Công an phường Cái Khế hỗ trợ thì ông ta mới ra làm việc. Người này không chịu đo nồng độ cồn, không xuất trình giấy phép lái xe và giấy tờ xe, chỉ xuất trình CMND. CSGT đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Khi làm việc với CSGT ông ta nói “anh em trong ngành không à” nên công an xác minh, nếu đúng ông ta công tác trong nganh công an sẽ xử lý năng.