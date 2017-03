Xác minh nhóm thanh niên đánh sinh viên nhập viện

Sáng 29-9, Thượng tá Lê Văn Hòa - Đội trưởng Đội Điều tra Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã thông tin về vụ việc nam sinh Lê Anh Vinh (30 tuổi), đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP Tam Kỳ, bị một nhóm thanh niên đánh đến trọng thương.



Phía cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bước đầu xác minh được danh tính những người dùng vỏ bia, cán rựa đánh vào đầu sinh viên này rồi đem bỏ nạn nhân trước phòng cấp cứu.



Hiện Vinh đang được điều trị tại BV Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng hôn mê sâu.

Hai thanh niên trực tiếp đánh vào đầu Vinh là Phạm Đức Anh Be (22 tuổi, Bắc Trà My, Quảng Nam) và Võ Văn Cảnh (18 tuổi, Tiên Phước, Quảng Nam).

Theo điều tra, rạng sáng 27-9, Cảnh và Be cùng một số thanh niên khác đi nhậu ở đường Nguyễn Đình Chiểu (TP Tam Kỳ) thì gặp nhóm của Vinh.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Cảnh và Be dùng cán rựa đánh vào đầu sinh viên này khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, hai người trong nhóm Be đã chở Vinh đến bỏ trước phòng cấp cứu BV Đa khoa Quảng Nam.