Xác một người đàn ông nổi trên mặt hồ

Hồ Liệt Sơn, nơi phát hiện xác chết nổi



Trong ngày 2/6, Công an huyện Đức Phổ và pháp y Công an tỉnh đã có mặt để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.



Trước đó, ngày 30/5, cũng tại xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, cháu Trần Thị Hồng Bông (7 tuổi), ở thôn An Sơn, Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, là học sinh lớp 1B Trường tiểu học Phổ Nhơn trong lúc lội đường mương (nước từ hồ Liệt Sơn chảy xuống) đã bị nước cuốn trôi chết.



Theo Võ Thành (Bee)