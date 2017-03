Xác một trẻ sơ sinh trong thùng rác

Trước đó, một phụ nữ nhặt ve chai phát hiện phía trên thùng rác này có một túi nylon màu đỏ nên đến mở coi thử và hốt hoảng khi thấy bên trong là một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,5 kg.



Người này đã đến công an địa phương trình báo sự việc. Công an phường An Phú cử người đến hiện trường. Thùng rác được phát hiện nằm sát Nghĩa trang An Phú, gần đó có một khu nhà trọ công nhân.



Ngay trong ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm thi thể và tiến hành chôn cất đứa bé.

Theo L.T.Phương (Bình Dương Online)