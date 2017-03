Xác người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành đưa xác người xấu số vào bờ. Nạn nhân khoảng 38 tuổi, mặc áo xanh, quần dài, hiện chưa thể xác định danh tính bởi trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Khu vực nơi phát hiện xác người đàn ông trên sông Sài Gòn. Ảnh: XN



Cùng ngày, Công an huyện Bác Ái (Ninh Thuận) cho biết đang điều tra vụ một thi thể bị chết cháy tại chòi rẫy của bà Ha Ra Thị Phính thuộc thôn Rây, xã Phước Chính. Nạn nhân được xác định là bà Phính, chủ rẫy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-1, ông Katơ Tuân (ngụ cùng thôn) đem thức ăn lên rẫy cho mẹ vợ là bà Phính thì thấy chòi rẫy đã cháy rụi. Trong đống tro có một hộp sọ, vài mảnh xương cột sống. Anh Tuân liền báo cho công an đến điều tra, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cơ quan công an nhận định có thể do trời tối, lạnh nên bà Phính đốt củi sưởi ấm rồi ngủ quên. Lửa bén cháy chòi rẫy khiến bà Phính bị thiêu rụi.

XUÂN NGỌC - M.TRÂN